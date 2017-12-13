Михайлов Демьян Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Демьян Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2017

Отец: Михайлов Виктор Николаевич

Мать: Михайлова Дарья

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