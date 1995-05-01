Жванко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1964

Дата смерти

01.05.1995

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1964

Отец: Жванко Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.05.1995
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