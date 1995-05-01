Жванко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1964
Дата смерти01.05.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1964
Отец: Жванко Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.05.1995