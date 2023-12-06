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Шабардин Конон Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Шабардин Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Шабардин Архипп Кононов

Мать ребёнка: Шабардина Евдокия Тарасова

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Шабардин Никифор Кононов

Мать ребёнка: Шабардина Евдокия Тарасова

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Шабардин Архипп 2 Кононов

Мать ребёнка: Шабардина Евдокия Тарасова

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабардина Евдокия Тарасова

Смерть
Неизвестно
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