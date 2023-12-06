Шабардин Конон Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Шабардин Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Шабардина Евдокия Тарасова
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Шабардина Евдокия Тарасова
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Шабардин Архипп 2 Кононов
Мать ребёнка: Шабардина Евдокия Тарасова
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно