Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Иванова

Место рождения

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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