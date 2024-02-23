Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.02.1914
Дата смерти02.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1932
Дочь: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Киселева (Чернышова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич
Смерть
02.08.1979