Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

04.02.1914

Дата смерти

02.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Киселева (Чернышова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
02.08.1979
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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