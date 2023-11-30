Ханин Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1922
Дата смерти22.03.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1922
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
18.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханина Екатерина Семёновна
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
24.02.1952
Мать ребёнка: Ханина Екатерина Семёновна
Смерть
22.03.1986
Похороны
Неизвестно