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Ханин Фёдор Николаевич

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Место рождения

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.02.1922

Дата смерти

22.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1922

Отец: Ханин Николай Кириллович

Мать: Ханина Матрёна Алексеевна

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1946

Жена: Ханина Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
18.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханина Екатерина Семёновна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Ханин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Ханина Екатерина Семёновна

Смерть
22.03.1986
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
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