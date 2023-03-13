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Саломахин Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1828

Отец: Саламахин Семен Давыдович

Мать: Саламахина Настасья Никитовна

Бракосочетание
24.01.1847

Жена: Саломахина Анисия Антоновна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
вышла замуж в 19 лет
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Саломахин Иван Федорович

Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.05.1857

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна

Рождение ребёнка
28.04.1863

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от колики
Рождение ребёнка
19.06.1866

Сын: Соломахин Давид Федорович

Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Нечаева Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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