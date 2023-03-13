Саломахин Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1828
Бракосочетание
24.01.1847
вышла замуж в 19 лет
Рождение ребёнка
18.09.1848
Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна
Рождение ребёнка
08.05.1857
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна
Рождение ребёнка
28.04.1863
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна
от колики
Рождение ребёнка
19.06.1866
Сын: Соломахин Давид Федорович
Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Нечаева Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Саломахина Анисия Антоновна
Смерть
Неизвестно