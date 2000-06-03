Амирова (Султангалиева) Таслима (Минитаслима) Давлетьяровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова (Султангалиева) Таслима (Минитаслима) Давлетьяровна

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.01.1932

Дата смерти

03.06.2000

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932

Отец: Султанов Давлетьяр Султангалиевич

Мать: Султанова Бибинур Мухутдиновна

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.05.1955

Муж: скрыто настройками приватности

Новотазларово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Награда
Неизвестно
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Медаль "За доблестный труд во время Великой Отечественной войны"
Смерть
03.06.2000
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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