Амирова (Султангалиева) Таслима (Минитаслима) Давлетьяровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1932
Дата смерти03.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932
Бракосочетание
10.05.1955
Муж: скрыто настройками приватности
Новотазларово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Награда
Неизвестно
Медаль "За доблестный труд во время Великой Отечественной войны"
Смерть
03.06.2000