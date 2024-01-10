Люшневская Марфа Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люшневская Марфа Романовна

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Люшневский Семен

Отец ребёнка: Люшневский Ануфрий Павлович

Рождение ребёнка
31.01.1925

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Люшневский Ануфрий Павлович

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люшневский Ануфрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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