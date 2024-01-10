Люшневская Марфа Романовна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
15.02.1923
Сын: Люшневский Семен
Отец ребёнка: Люшневский Ануфрий Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1925
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Люшневский Ануфрий Павлович
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люшневский Ануфрий Павлович
Смерть
Неизвестно