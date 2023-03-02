Шеметов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Василий

Место рождения

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Шеметов Егор

Мать: Шеметова Феврония

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шеметов Михаил

Мать ребёнка: не указана

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шеметов Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1891

Сын: Шеметов (шеметов) Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1893

Сын: Шеметов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1894

Дочь: Шеметова Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Шеметова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1899

Сын: Шеметов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Шеметов Владимир

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Шеметов (шеметов) Никифор

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеметова Наталья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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