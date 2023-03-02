Шеметов Василий
Место рожденияпос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1864
Отец: Шеметов Егор
Мать: Шеметова Феврония
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шеметов Михаил
Мать ребёнка: не указана
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шеметов Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1891
Сын: Шеметов (шеметов) Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1893
Сын: Шеметов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1894
Дочь: Шеметова Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Шеметова Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1899
Сын: Шеметов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
Рождение ребёнка
10.07.1903
Сын: Шеметов Владимир
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.06.1906
Сын: Шеметов (шеметов) Никифор
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеметова Наталья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Екатерина
Смерть
Неизвестно