Малмыгин Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.08.2020
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малмыгина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земляных Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малмыгин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
31.08.2020