Малмыгин Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалмыгин Иван Константинович

Малмыгин Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малмыгин Константин Иванович

Мать: Малмыгина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малмыгина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земляных Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малмыгин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
31.08.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close