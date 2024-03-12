Полянских Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полянских Василий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Полянских Василий
Отец ребёнка: Полянских Василий
Рождение ребёнка
16.04.1912
Сын: Полянских Иван
Отец ребёнка: Полянских Василий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Полянских) Мария
Отец ребёнка: Полянских Василий
Смерть
07.01.1974