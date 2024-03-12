Полянских Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянских Василий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Полянских Василий

Отец ребёнка: Полянских Василий

Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Полянских Иван

Отец ребёнка: Полянских Василий

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Полянских) Мария

Отец ребёнка: Полянских Василий

Смерть
07.01.1974

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