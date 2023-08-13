Широкова Прасковья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913
Отец: Широков Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1937
Дочь: Дюкова Майя Алексеевна
Отец ребёнка: Дюков Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Виктор
Отец ребёнка: Дюков Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно