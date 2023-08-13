Широкова Прасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Прасковья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913

Отец: Широков Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1937

Дочь: Дюкова Майя Алексеевна

Отец ребёнка: Дюков Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Виктор

Отец ребёнка: Дюков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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