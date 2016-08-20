Парандеева (Толстенко) Карелия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парандеева (Толстенко) Карелия Акимовна

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

04.12.1929

Дата смерти

20.08.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.01.1949

Сын: Парандеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парандеев Александр Иванович

Смерть
20.08.2016
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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