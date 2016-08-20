Парандеева (Толстенко) Карелия Акимовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1929
Дата смерти20.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1949
Сын: Парандеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2016