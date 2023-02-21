Талдыкина Федосья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Федосья Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Талдыкин Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Талдыкина Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Епифан Игнатьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Талдыкин Самуил Игнатьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно
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