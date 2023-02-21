Талдыкина Федосья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Талдыкин Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Талдыкина Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Епифан Игнатьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Талдыкин Самуил Игнатьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно