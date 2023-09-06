Савченко (Воробьева) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Гавриил
Мать: Воробьева Мария
Рождение ребёнка
1946
Сын: Савченко Валерий
Отец ребёнка: Савченко Федор Прохорович
Развод
Неизвестно
Муж: ??? Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Владимир
Отец ребёнка: ??? Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савченко Федор Прохорович
Смерть
Неизвестно