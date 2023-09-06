Савченко (Воробьева) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Воробьева) Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Гавриил

Мать: Воробьева Мария

Рождение ребёнка
1946

Сын: Савченко Валерий

Отец ребёнка: Савченко Федор Прохорович

Развод
Неизвестно

Муж: ??? Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Владимир

Отец ребёнка: ??? Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Юрий Федорович

Отец ребёнка: Савченко Федор Прохорович

Смерть
Неизвестно
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