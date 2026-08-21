Роткирх ГУСТАФ ФРЕДРИК 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Роткирх ГУСТАФ ФРЕДРИК

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1815

умер 1884

Отец
Роткирх АНДРЕАС ГУСТАФ1785 г.р.
Мать
Роткирх (Блафиелд) ЕВА ФРЕДРИКА1794 г.р.
Супруги
(Роткирх) АВРОРА ТЕРЕЗА1821 г.р.
(Армфельт) СИГРИД АВГУСТА1826 г.р.
Дети
Роткирх ГУСТАФ ФРЕДРИК1848 г.р.
Роткирх АЛЕКСАНДР19.06.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Роткирх АНДРЕАС ГУСТАФ

Мать: Роткирх (Блафиелд) ЕВА ФРЕДРИКА

Бракосочетание
1847

Жена: (Роткирх) АВРОРА ТЕРЕЗА

Рождение ребёнка
1848

Сын: Роткирх ГУСТАФ ФРЕДРИК

Мать ребёнка: (Роткирх) АВРОРА ТЕРЕЗА

Бракосочетание
1864

Жена: (Армфельт) СИГРИД АВГУСТА

Рождение ребёнка
19.06.1865

Сын: Роткирх АЛЕКСАНДР

Мать ребёнка: (Армфельт) СИГРИД АВГУСТА

Смерть
1884

Мы используем куки для улучшения работы сайта.