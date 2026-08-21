Роткирх ГУСТАФ ФРЕДРИК
мужской, родился 1815
умер 1884
ОтецРоткирх АНДРЕАС ГУСТАФ1785 г.р.
МатьРоткирх (Блафиелд) ЕВА ФРЕДРИКА1794 г.р.
Супруги
(Роткирх) АВРОРА ТЕРЕЗА1821 г.р.
(Армфельт) СИГРИД АВГУСТА1826 г.р.
Дети
Роткирх ГУСТАФ ФРЕДРИК1848 г.р.
Роткирх АЛЕКСАНДР19.06.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
1847
Жена: (Роткирх) АВРОРА ТЕРЕЗА
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: (Роткирх) АВРОРА ТЕРЕЗА
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
19.06.1865
Сын: Роткирх АЛЕКСАНДР
Мать ребёнка: (Армфельт) СИГРИД АВГУСТА
Смерть
1884