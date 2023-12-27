(Козулина) Агрипина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1841
Отец: Козулин Дометий Иванович
Мать: Козулина Ксения Ивановна
Агрипина 17 Деревни Поперешнозерентуйской Л. 271 исповедной ведомости Дучарской Благовещенской церкви Нерчинско-Заводского уезда за 1858 год.
Место жительства
1858
Поперечный Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно