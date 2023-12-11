Новожилов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1968
Бракосочетание
03.02.1990
Рождение ребёнка
26.06.1990
Дочь: Бурашникова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кашпур Татьяна Викторовна
Развод
21.06.1995
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Евгений
Мать ребёнка: Суворова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Адам
Мать ребёнка: Суворова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Юлия