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Новожилов Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1968

Отец: Новожилов Василий Федорович

Мать: Новожилова Галина Алексеевна

Бракосочетание
03.02.1990

Жена: Кашпур Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
26.06.1990

Дочь: Бурашникова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кашпур Татьяна Викторовна

Развод
21.06.1995

Жена: Кашпур Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Евгений

Мать ребёнка: Суворова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Адам

Мать ребёнка: Суворова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Юлия

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