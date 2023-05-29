Цыгаева Матрона Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Цыгаев Роман Давыдович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Цыгаев Мин Романович
Отец ребёнка: Цыгаев Роман Давыдович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Цыгаев Роман Давыдович
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно