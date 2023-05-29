Цыгаева Матрона Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгаева Матрона Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Цыгаев Федот Романович

Отец ребёнка: Цыгаев Роман Давыдович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Цыгаев Мин Романович

Отец ребёнка: Цыгаев Роман Давыдович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Цыгаев Михаил Романович

Отец ребёнка: Цыгаев Роман Давыдович

Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгаев Роман Давыдович

Смерть
Неизвестно
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