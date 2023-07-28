Альтамирано Солано Гонзало
Место рожденияMexico
Дата рождения07.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Mexico
Бракосочетание
26.01.2009
Жена: Липовка Наталья
San Andres Cholula, Puebla, Mexico
Рождение ребёнка
25.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липовка Наталья
San Andres Cholula, Puebla, Mexico
Работа или профессия
Неизвестно
частная практика
архитектор, прораб | "мы и рушим, мы и строим, - на все руки мастера"