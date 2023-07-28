Альтамирано Солано Гонзало — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтамирано Солано Гонзало

Место рождения

Mexico

Дата рождения

07.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Mexico
Бракосочетание
26.01.2009

Жена: Липовка Наталья

San Andres Cholula, Puebla, Mexico
Рождение ребёнка
25.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липовка Наталья

San Andres Cholula, Puebla, Mexico
Работа или профессия
Неизвестно
частная практика
архитектор, прораб | "мы и рушим, мы и строим, - на все руки мастера"
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