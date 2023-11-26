Селезнева Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Дарья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Селезнева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Селезнева Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Селезнев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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