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Кобылкина Татьяна Никифоровна
Кобылкина Татьяна Никифоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Кобылкин Некифор Алексеевич
1929 г.р.
Мать
Кобылкина А
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Кобылкин Некифор Алексеевич
Мать:
Кобылкина А
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