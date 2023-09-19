Перова Анастасия Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова Анастасия Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1945

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Параскева Даниилова

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1882

Сын: Перов Онисим Даниилов

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
22.07.1884

Дочь: Мария Даниилова

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1887

Дочь: Мария Даниилова

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1890

Дочь: Рябчинская Татьяна Данииловна

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Ирина Даниилова

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
27.03.1896

Сын: Перов Иоанн Даниилов

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Анна Даниилова

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
27.01.1901

Дочь: Ксения Даниилова

Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович

с. Казанка Николаевской обл.
Смерть
Около 1945
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