Перова Анастасия Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Параскева Даниилова
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1882
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
22.07.1884
Дочь: Мария Даниилова
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1887
Дочь: Мария Даниилова
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1890
Дочь: Рябчинская Татьяна Данииловна
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Ирина Даниилова
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
27.03.1896
Сын: Перов Иоанн Даниилов
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Анна Даниилова
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
с. Казанка Николаевской обл.
Рождение ребёнка
27.01.1901
Дочь: Ксения Даниилова
Отец ребёнка: Перов Даниил Иванович
с. Казанка Николаевской обл.
Смерть
Около 1945