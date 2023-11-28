Летюшов Михаил Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летюшов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Варвара
Норки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня Михайловна
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Смерть
Неизвестно