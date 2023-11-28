Летюшов Михаил Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летюшов Михаил Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летюшов Игнат Алексеевич

Мать: Летюшова Надежда Парфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летюшов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Варвара

Норки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Михайловна

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
Неизвестно
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