Дмитриев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Михаил Васильевич

Дмитриев Михаил Васильевич

Место рождения

Столбово, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбово, Замерская волость, Галичский уезд
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №539, стр. 61
Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Дмитриев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №539, стр. 61
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №539, стр. 61
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close