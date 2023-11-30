Дмитриев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №539, стр. 61
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Дмитриев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Семеновна
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №539, стр. 61
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №539, стр. 61
Смерть
Неизвестно