Котенко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.

Сын: Котенко Роман Прокопьевич

Отец ребёнка: Котенко Прокопий Александрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SW5-Y?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Дочь: Ефросиния Прокопьевна

Отец ребёнка: Котенко Прокопий Александрович

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.09.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Иванович Ковалев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Прокопий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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