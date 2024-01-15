Котенко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.
Сын: Котенко Роман Прокопьевич
Отец ребёнка: Котенко Прокопий Александрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SW5-Y?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Дочь: Ефросиния Прокопьевна
Отец ребёнка: Котенко Прокопий Александрович
Восприемник
11.09.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Иванович Ковалев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно