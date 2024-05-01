Шадрухин Виктор Дмитриевич
Место рожденияРоссийская Федерация ( с 1991), Курганская область, Куртамышский район, д. Зырянка
Дата рождения11.03.1931
Дата смерти18.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1931
Российская Федерация ( с 1991), Курганская область, Куртамышский район, д. Зырянка
Место жительства
Неизвестно
Тюмень
Бракосочетание
07.11.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Тюмень
Смерть
18.04.1981
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень