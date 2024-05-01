Шадрухин Виктор Дмитриевич 11.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Российская Федерация ( с 1991), Курганская область, Куртамышский район, д. Зырянка

Дата рождения

11.03.1931

Дата смерти

18.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

До 1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1931

Отец: Шадрухин Дмитрий Алексеевич

Мать: Шадрухин (Тимофеева) Степанида Васильевна

Российская Федерация ( с 1991), Курганская область, Куртамышский район, д. Зырянка
Место жительства
Неизвестно
Тюмень
Бракосочетание
07.11.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г. Тюмень
Смерть
18.04.1981
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень

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