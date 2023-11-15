Харновец (Васильева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харновец (Васильева) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Галина Григорьевна Фефлер

Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.05.1925

Дочь: Александра Григорьевна Наумова

Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ксения Григорьевна Булавина

Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.02.1935

Дочь: Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харновец Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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