Харновец (Васильева) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Галина Григорьевна Фефлер
Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
11.05.1925
Дочь: Александра Григорьевна Наумова
Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ксения Григорьевна Булавина
Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.02.1935
Дочь: Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Харновец Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно