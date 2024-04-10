Рудакова (Збитнева) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Збитнева) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Збитнев Игнат Иванович

Мать: Збитнева (Фёкла) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Филипп Никитович

Место жительства
Неизвестно
Котово, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Рудаков Свирид Филиппович

Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Коптева (Рудакова) Меланья Филипповна

Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Рудаков Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Рудаков Евдоким Филиппович

Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович

Смерть
После 1762

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