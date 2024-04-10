Рудакова (Збитнева) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Збитнев Игнат Иванович
Мать: Збитнева (Фёкла) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Котово, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Рудаков Свирид Филиппович
Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Коптева (Рудакова) Меланья Филипповна
Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Рудаков Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Рудаков Евдоким Филиппович
Отец ребёнка: Рудаков Филипп Никитович
Смерть
После 1762