Кондрат Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат Максимов

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1885 ст.

Отец: Максим Сергеев

Мать: Ульяна Николаева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник с. Георгиевское Емельян Павлов, д. Иштомар девица Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.

Сын: Степан Кондратьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Софроново солдат Федот Захаров
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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