Кондрат Максимов
Место рождения
Дата рождения03.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1885 ст.
Отец: Максим Сергеев
Мать: Ульяна Николаева
Восприемник с. Георгиевское Емельян Павлов, д. Иштомар девица Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.
Сын: Степан Кондратьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Восприемник д. Софроново солдат Федот Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриева
Смерть
Неизвестно