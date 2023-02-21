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Курочкин Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Курочкин Данил Васильевич

Мать: Курочкина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Сырнева Аполлинария Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Курочкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Курочкин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Курочкин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1859
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