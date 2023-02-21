Курочкин Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Сырнева Аполлинария Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Курочкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Курочкин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Курочкин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1859