Козаченко Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козаченко Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козаченко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козаченко Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козаченко Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козаченко Анна Андреевна

Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козаченко Андрей Андреевич

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