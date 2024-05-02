Козаченко Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козаченко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козаченко Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козаченко Анна Андреевна
Отец ребёнка: Козаченко Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно