Корецкий Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1878 ст.
Дата смерти1939
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1878 ст.
Отец: Корецкий Николай Александрович
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Корецкий Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Корецкая Вера Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1917
Сын: Корецкий Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Корецкая Мелания Порфирьевна
Смерть
1939