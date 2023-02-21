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Корецкий Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1878 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1878 ст.

Отец: Корецкий Николай Александрович

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Корецкий Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Корецкая Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1917

Сын: Корецкий Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Корецкая Мелания Порфирьевна

Смерть
1939
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