Коберштейн Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоберштейн Василий

Коберштейн Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1953

Сын: Коберштейн Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гейнке Валерия Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Коберштейн Эльвира Васильевна

Мать ребёнка: Гейнке Валерия Николаевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Коберштейн Лилия Васильевна

Мать ребёнка: Гейнке Валерия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейнке Валерия Николаевна

Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close