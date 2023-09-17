Нехорошев Платон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1861
Дочь: Марфа Платоновна
Мать ребёнка: Нехорошева Анна Ефимовна
Место жительства
1861
Рождение ребёнка
03.01.1863
Дочь: Анна Платоновна
Мать ребёнка: Нехорошева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
01.06.1866
Сын: Нехорошев Митрофан Платонович
Мать ребёнка: Нехорошева Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нехорошева Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно