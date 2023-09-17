Нехорошев Платон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошев Платон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1861

Дочь: Марфа Платоновна

Мать ребёнка: Нехорошева Анна Ефимовна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1861
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.01.1863

Дочь: Анна Платоновна

Мать ребёнка: Нехорошева Анна Ефимовна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.06.1866

Сын: Нехорошев Митрофан Платонович

Мать ребёнка: Нехорошева Анна Ефимовна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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