Бабак Исай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1906
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1906
Бракосочетание
15.01.1930
Жена: Бабак Вера Артёмовна
Рождение ребёнка
05.12.1930
Дочь: Стаханова Валентина Исаевна
Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1936
Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна
станица Кореновская,Краснодарского края
Рождение ребёнка
07.11.1937
Дочь: Олесько Зинаида Исаевна
Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна
станица Кореновская, краснодарского края
Рождение ребёнка
01.11.1939
Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна
станица Кореновская,Краснодарского края
Военная служба
С 23.06.1941
Смерть
?.04.1943