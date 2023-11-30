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Бабак Исай Григорьевич

Место рождения

Казаче-Малеваный, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.05.1906

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1906

Отец: Бабак Григорий Прокофиевич

Мать: Бабак Пелагея Васильевна

Казаче-Малеваный, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.01.1930

Жена: Бабак Вера Артёмовна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.12.1930

Дочь: Стаханова Валентина Исаевна

Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1936

Сын: Бабак Георгий Исаевич

Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна

станица Кореновская,Краснодарского края
Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Олесько Зинаида Исаевна

Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна

станица Кореновская, краснодарского края
Рождение ребёнка
01.11.1939

Сын: Бабак Александр Исаевич

Мать ребёнка: Бабак Вера Артёмовна

станица Кореновская,Краснодарского края
Военная служба
С 23.06.1941
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.04.1943
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