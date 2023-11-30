Полторацкий Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полторацкий Петр Алексеевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

24.01.1844

Дата смерти

02.07.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1871 по 1874
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
По 1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1882 по 1883
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1883 по 1889
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1889 по 1904
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1904 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.07.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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