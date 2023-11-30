Полторацкий Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1844
Дата смерти02.07.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871 по 1874
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
По 1871
Место жительства
С 1882 по 1883
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1883 по 1889
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1889 по 1904
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1904 по 1909
Смерть
02.07.1909