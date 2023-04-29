Денескова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денескова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.2014

Дочь: Денескова Ксения Ярославовна

Отец ребёнка: Денесков Ярослав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денескова Варвара Ярославовна

Отец ребёнка: Денесков Ярослав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денесков Ярослав Александрович

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