Аграфена Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Макар Андреев
Мать: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Неофитов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Александр Неофитов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорий Александров
Отец ребёнка: Александр Неофитов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Неофитов
Смерть
Неизвестно