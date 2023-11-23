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Аграфена Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Макар Андреев

Мать: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Неофитов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Константин Александров

Отец ребёнка: Александр Неофитов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорий Александров

Отец ребёнка: Александр Неофитов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Неофитов

Смерть
Неизвестно
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