Хорошхин (Неизвестно) Марфа Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1901
Сын: Хорошхин Макей Евдокимович
Отец ребёнка: Хорошхин Евдоким Васильевич
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно