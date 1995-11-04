Гутова (Гнилова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.2017
Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.2019
Дочь: Гутова София Даниловна
Отец ребёнка: Гутов Даниил Александрович
Рождение ребёнка
21.08.2021
Сын: Гутов Илья Данилович
Отец ребёнка: Гутов Даниил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно