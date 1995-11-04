Гутова (Гнилова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Гнилова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1994 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.2017

Муж: Гутов Даниил Александрович

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.2019

Дочь: Гутова София Даниловна

Отец ребёнка: Гутов Даниил Александрович

Рождение ребёнка
21.08.2021

Сын: Гутов Илья Данилович

Отец ребёнка: Гутов Даниил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Даниил Александрович

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