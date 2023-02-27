Рогозин Михайла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Михайла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Рогозин Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Ефим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Рогозин Василей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1811
Слоновка, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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