Рогозин Михайла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Рогозин Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рогозин Ефим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Рогозин Василей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рогозин Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогозин Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Слоновка, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно