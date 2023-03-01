Самородов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородов Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.2013

Сын: Егоров Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Егорова Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.07.2022

Дочь: Егорова Дарина Евгеньевна

Мать ребёнка: Егорова Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анна Дмитриевна

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