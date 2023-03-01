Самородов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.2013
Сын: Егоров Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Егорова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.07.2022
Дочь: Егорова Дарина Евгеньевна
Мать ребёнка: Егорова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Анна Дмитриевна