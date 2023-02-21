Кондрашова Евфросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кондрашова Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Тюнина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кондрашова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кондрашова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кондрашова Анисья Матвеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кондрашова Федосья Матвеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно