Кондрашова Евфросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Евфросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кондрашова Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Тюнина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кондрашова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кондрашова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кондрашова Анисья Матвеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кондрашова Федосья Матвеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кондрашов Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Матвей Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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