Свешников Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Аболенская Агафья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свешников Никита Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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