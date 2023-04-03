Свешников Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Аболенская Агафья Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свешников Никита Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно