Агафонова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969
Отец: Домнин Александр Михайлович
Мать: Домнина Нина Павловна
Рождение ребёнка
05.03.1999
Дочь: Агафонова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Агафонов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Павел Николаевич