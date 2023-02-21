Агафонова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1969

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969

Отец: Домнин Александр Михайлович

Мать: Домнина Нина Павловна

Рождение ребёнка
05.03.1999

Дочь: Агафонова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Агафонов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Павел Николаевич

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