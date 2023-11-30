Баранникова (Антипычева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранникова (Антипычева) Наталья

Место рождения

Шверин

Дата рождения

27.09.1972

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1947 г.р.

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Антипычева Татьяна

Бракосочетание
27.10.1990

Муж: Баранников Виктор Романович

Рождение ребёнка
04.01.1999

Сын: Баранников Никита

Отец ребёнка: Баранников Виктор Романович

Развод
15.02.2006

Муж: Баранников Виктор Романович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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