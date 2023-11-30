Баранникова (Антипычева) Наталья
Место рождения
Дата рождения27.09.1972
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Антипычева Татьяна
Бракосочетание
27.10.1990
Рождение ребёнка
04.01.1999
Сын: Баранников Никита
Отец ребёнка: Баранников Виктор Романович
Развод
15.02.2006
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край