Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуляев Владимир Васильевич

Мать: Гуляева Маргарита

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