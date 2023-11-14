Березнева Анастасия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березнева Анастасия Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Березнева Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Березнев Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
25.12.1882

Сын: Березнев Игнат Игнатьевич

Отец ребёнка: Березнев Игнат Трофимович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.05.1884

Дочь: Гришина Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Березнев Игнат Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березнев Игнат Трофимович

Смерть
Неизвестно
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