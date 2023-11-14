Березнева Анастасия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Березнева Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Березнев Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
25.12.1882
Сын: Березнев Игнат Игнатьевич
Отец ребёнка: Березнев Игнат Трофимович
Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.05.1884
Дочь: Гришина Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Березнев Игнат Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно